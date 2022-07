Nafi Thiam, in ‘kampioenschapsmodus’ aan de vooravond van haar WK: “Mijn zelfvertrouwen is enorm gegroeid”

Tweevoudig olympisch kampioene Nafi Thiam is in ‘kampioenschapsmodus’, en ze voelt zich klaar voor haar zevenkamp. Met de ‘outdoorvibes’ die ze nodig had.

Ze onderging gewillige de file bij het afhalen van haar accreditatiebadge. Ze onderging daarna de onverwachte dopingcontrole die zij en Noor Vidts moesten afwerken. “Je weet dat je nu eenmaal op elk ogenblik een dopingcontrole kunt krijgen.” Hoofdzaak: Thiam voelt zich klaar voor haar zevenkamp, vanaf komende zondag.

Ze sloeg, net zoals het gros van de delegatie, al zo’n anderhalve week geleden haar ‘base camp’ op in Irvine, “onder de Californische zon”, niet zo ver van Los Angeles. Met flink wat boeken – een greep: “Throw Me To The Wolves”, “Eldorado”, “The Wake Of Forgiveness” - en een forse dosis zelfvertrouwen in haar valies verkaste ze naar Eugene. “De voorbije weken is mijn zelfvertrouwen enorm gegroeid. Dit zijn de outdoorvibes die ik nodig had en waarop ik had gehoopt voor het WK.”

Team Belgium en Team Oranje trainden samen in Irvine, en dus kwam Thiam collega-zevenkampsters Anouk Vetter en Emma Oosterwegel, zilver en brons op de Olympische Spelen van Tokio, geregeld tegen. “Het ging er gemoedelijk aan toe tussen ons, we gaan elkaar geen pootje lappen op training.”

Net zoals vorig jaar verkoos ze om geen volledige zevenkamp vooraf af te werken maar individuele proeven op meetings. Thiam kon overigens, als ze dat wilde, al sinds ze studente was, in Amerika resideren. “Ik heb destijds enkele voorstellen gekregen om aan Amerikaanse universiteiten studeren. Ik weer niet meer dewelke maar ik heb ze allemaal afgewezen. Ik wilde mijn universiteitssstudies in België doen, ik voelde me hier goed. Al werkt het systeem wel, aan die uniefs heerst een echte sportcultuur.”