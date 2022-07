Topvrouw Agentschap Opgroeien kan ook na vernietigend rapport niet ontslagen worden

Ze is neergesabeld in het rapport van de onderzoekscommissie, maar Katrien Verhegge blijft aan als topvrouw van het Agentschap Opgroeien. Wel krijgt ze van voogdijminister Hilde Crevits (cd&v) twee crisismanagers naast zich die orde op zaken moeten stellen in de administratie, na het drama in kinderopvang ’t Sloeberhuisje. In het parlement hebben ze het over uitstel van executie.