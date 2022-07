Grote bosbrand op Grieks toeristisch eiland Samos: 2 inzittenden blushelikopter overleden

Op het Griekse vakantie-eiland Samos is woensdagmiddag een bosbrand uitgebroken die tegen de avond nog steeds niet ingedamd was. Bij de bluswerken is een helikopter neergestort, wat aan minstens twee mensen het leven heeft gekost.

De brand brak uit om 13.00 uur Belgische tijd. De brandhaard bevindt zich in het westen van het eiland nabij de plaats Paleochori. Grote rookwolken zijn van ver zichtbaar, zo blijkt uit foto’s en video’s in Griekse media.

In de regio hield de wind tot zeven beaufort huis.

Volgens het onlineportaal Samos Voice waren er veertien brandweerwagens, drie blusvliegtuigen en twee blushelikopters in de weer.

Volgens de brandweer, geciteerd door de staatstelevisie Ert, is een heli die met vier mensen aan boord aan de blusoperaties deelnam in de Egeïsche Zee gestort. Twee van de vier inzittenden zijn dood teruggevonden en één persoon is nog vermist. De piloot van het toestel is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is kritiek.