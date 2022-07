Zonder hem waren iPod en iPhone misschien nooit zo iconisch geweest, maar Apple zet nu samenwerking met Jony Ive stop

Het monstersucces van Apple wordt vaak aan Steve Jobs toebedeeld. Een briljant zakenman, geen twijfel mogelijk, maar het échte genie? Dat is Jonathan ‘Jony’ Ive. De iPod met het klikkend wieltje, de iPhone zonder fysiek toetsenbord, de Apple Watch en zelfs het Apple hoofdkwartier in Cupertino… ze zijn allemaal van zijn hand. Maar Ive was al even gefrustreerd met de koers van huidig topman Tim Cook. Nu gaan ze uit elkaar.