Argentinië klopt Engeland en vergezelt Duitsland en Nederland in halve finales WK hockey

Argentinië heeft woensdag op het WK hockey voor vrouwen in de kwartfinales Engeland in het Spaanse Terrassa verslagen met 1-0 (rust: 0-0). Dankzij het enige doelpunt van Victoria Granatto in de 46e minuut mocht de nummer twee van de wereld zijn ticket voor de halve finales boeken.

Bij de laatste vier staat Argentinië tegenover Duitsland (FIH 4) op zaterdag 16 juli om 21u30. In de andere halve finale nemen Nederland (FIH 1), killer van de Red Panthers in de kwartfinales, en de winnaar van de clash tussen Australië (FIH 3) en Spanje (FIH 6) het tegen elkaar op.