Niet iedereen is even opgetogen over accommodatie op WK atletiek: “Schandalig, een WK onwaardig”

De universiteit van Oregon is de uitvalsbasis voor het WK in Eugene. Positief: vlak bij het stadion. Minder fijn: slapen in een studentendorm. “Dit is schandalig, een WK onwaardig”, zegt oudgediende Kevin Borlée. “Een beetje Prison Break”, zegt de coach van de 4x400m-vrouwen.

Ze moest even slikken, toen ze arriveerde vanuit het basiskamp in Irvine, Californië, naar de uitvals-basis voor het WK in Eugene. “Welkom in Eugene, zoals in Prison Break“, zegt Carole Bam, coach van de 4x400m-vrouwen. “Vijf sterren waard”, zo zegt ze schamper.

De Belgische entourage slaapt, zoals de meeste andere delegaties, op de campus van de universiteit van Oregon. Eugene is namelijk een zakdoek groot, en er zijn amper hotels te vinden, dus werd gezocht naar een andere oplossing. Een verblijf in een typisch Amerikaanse campus dus, dus in een zogenaamde ‘dorm’. Dat gaat van vierbeddenkamers tot studentenkamers voor twee tot een schaarse enkelkamer. De entourage – coaches, kine’s, dokters… - moeten niet enkel kamers delen, maar de voltallige blok deelt toiletten en douches. Zo kreeg Bam kreeg een kamer van vier. “Dat is niet altijd even eenvoudig als enige vrouwelijke coach: de gemeenschappelijke douches of wc’s zijn zowel voor mannen als vrouwen.”

De atleten hebben iets meer comfort maar het blijf rudimentair. Ze hebben wel een eigen wc of badkamer per studentenunit. Maar de meeste ‘units’ zijn kamers met meerdere bedden. Zo delen enkele Tornados een mini-kamer van drie. Kevin Borlée: “Dit is een beetje schandalig. We doen een heel jaar moeite om in goede omstandigheden te trainen. Deze omstandigheden zijn een WK niet waard.” Julien Watrin: “We struikelen over de valiezen als we naar buiten willen.” Coronagewijs, zegt Kevin, kan het mogelijk voor problemen zorgen en is de kans op besmetting groter. Nafi Thiam kan genieten van een enkelkamer.

O ja, ‘toevallig’ verblijft de Amerikaanse delegatie niet op de campus maar in een fijn hotel aan de rand van Eugene.

Maar het kan altijd erger. Op het WK in Moskou enkele jaren geleden sliepen de Belgen in een oud-communistisch luizenhotel. Jacques Borlée: “Toen was het erger. Ik trok de stop uit het bad en de kamer liep vol water.” Terstond pakten de Tornados van de 4x400m hun boeltje en verhuisden naar een ander hotel.