Belgian Cat Heleen Nauwelaers keert terug naar België en tekende een contract bij Kangoeroes Mechelen. De 26-jarige Nauwelaers verliet in 2017 Sint-Katelijne-Waver en trok naar het Franse Mondeville. De voorbije seizoenen was ze in Spanje en bij onder meer Bembibre en Tenerife actief. Bij kampioen Kangoeroes Mechelen maakt ze komend seizoen haar debuut in de Euroleague. De loting is vrijdag. (cpm)