Vriendin Pogacar relativeert inzinking meteen: “Het is maar koers, en nu kan hij doen wat hij het beste kan”

Geen Tadej Pogacar morgen in de gele trui. Na een inzinking op de slotklim kwam de Sloveen pas minuten na winnaar en nieuwe gele trui Jonas Vingegaard over de finish. Vriendin Urska Zigart tilt alvast niet te zwaar aan het verlies van Pogacar: “Het is maar koers.”

Tadej Pogacar beleefde vandaag niet de beste dag uit zijn leven op een fiets. De Sloveen moest heel de dag aanvallen uit het kamp van Jumbo-Visma pareren. De laatste aanval van Vingegaard bleek er teveel aan. Pogacar kwam pas minuten na de Deen over de finish en verliest zo zijn gele trui.

Urska Zigart, de vrienden van Pogacar, tilde alvast niet zo zwaar aan de inzinking van haar geliefde. “Het is oké, het is maar koers. Hij zal nu kunnen doen wat hij het beste kan: aanvallen”, reageerde ze op Twitter toen gesuggereerd werd dat Pogacar een knuffel wel zou kunnen gebruiken.

Als we Zigart mogen geloven, dan weten we dus meteen wat we de komende etappes mogen verwachten: Pogacar in de aanval!