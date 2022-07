Sam Cuyvers en Rube Daniels winnen in TC Winterslag

Met vier ploegen namen ze deel bij de 15-jarigen in Winterslag. Sam Cuyvers en Rube Daniëls van KTC Meulenberg wonnen hun drie wedstrijden.

Meer nog: ze gaven slechts drie spelletjes weg in totaal. Cuyvers neemt ook de leiding over bij de 15-jarigen. Het volgende toernooi wordt gespeeld in TC Smash Kermt op 7 augustus.

Eindstand: 1. Sam Cuyvers/Rube Daniëls, 2. Mathis Jacobs/Thibaut Van Hoegee, 3. Vince Aerts/Thor Volders, 4. Lenz Menten/Mathias Daerden.