Groene trui Wout van Aert kreeg in afdaling na finish een platte band, maar geeft behulpzame fan een mooi souvenir

Wout van Aert heeft opnieuw een opmerkelijk etappe achter de rug in de Tour. Onze landgenoot ging mee in de vroege vlucht, maar liet zich vervolgens uitzakken om zijn kopmannen bij te staan. Na de finish verging het hem echter minder goed: in de afdaling van de “monsterlijke” Col du Granon kreeg hij een lekke band. Maar toen een fan hem hielp, toonde Van Aert zich nogmaals van zijn beste kant.