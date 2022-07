Voor het eerst geen ruiters op nationaal defilé op 21 juli? “De cavalerie is loyaal, maar die loyaliteit is niet oneindig”

De aanleiding is de nakende verhuis van de politieruiters en hun paarden, van de kazernes in Etterbeek naar de nieuwe manege Haras de Wisbecq in het Waals-Brabantse Tubeke. De huidige stallen in kazerne De Witte Haelen in Etterbeek zijn oud, en aan renovatie toe. De regering kocht daarom vorig jaar een manege van 16 hectare, voor de prijs van 11,7 miljoen euro.

De nieuwe manege Haras de Wisbecq — © rr

Maar de zowat 110 ruiters hebben voorwaarden aan die verhuis gekoppeld. In Brussel krijgen alle politiemensen een Brussel-premie, en een tweetaligheidspremie. Die willen ze graag behouden.

Daarnaast willen ze ook een kilometervergoeding voor de extra afstand die ze naar het werk moeten afleggen. “Sommige mensen zijn makkelijk een uur langer onderweg”, zegt Mario Thys van politiebond NSPV. “Ze dreigen nu elke maand 300 tot 400 euro extra aan brandstof te moeten uitgeven. De financiële impact is zwaar. Daar is niet over nagedacht. Het is de manier waarop de mensen hier behandeld worden die ons tegen de borst stoot.”

Alles samen zou het om een bedrag van maximaal 170.000 euro per jaar gaan. “Een habbekrats, op de aankoopprijs van 11 miljoen euro”, rekent een ruiter uit.

De top van de federale politie liet weten dat ze de tweetaligheidspremie zullen betalen, maar dat de Brussel-premie uitdooft. Maar het belangrijkste, de kilometervergoeding, wil de top van de federale politie maar gedurende één jaar uitbetalen. Een nieuw overleg met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) leverde woensdag niets op.

“Na één jaar zal die kazerne nog altijd even ver liggen”, zegt een ruiter. Daarom wordt er vanaf maandag gestaakt. Ook op de nationale feestdag. “De cavalerie is loyaal, maar die loyaliteit is niet oneindig”.

“Iedereen heeft het recht om te staken”, zegt de persdienst van de federale politie. “We hopen dat de nationale feestdag kan doorgaan. Daarom zou het kunnen dat er ruiters worden opgevorderd, al moet die evaluatie nog gebeuren”.