VOORBESCHOUWING TOUR 2022. RIT 12 (Briançon – Alpe d’Huez). Slaat Tadej Pogacar in koninginnenrit met 4630 hoogtemeters snoeihard terug op de ‘Nederlandse’ Alp?

Hopelijk krijgen we donderdagmiddag een herhaling van het spektakel van woensdag, onderweg naar de Col du Granon. Dé vraag is of Tadej Pogacar hersteld is van de zwaar verloren Grote Veldslag hoog in de Alpen. Al is de voorsprong van 2’22” die Jonas Vingegaard woensdagavond telde, niet min. Neemt Pogacar revanche? Of wordt hij middendoor gekraakt? Uitsluitsel donderdagmiddag.

Vier jaar lang heeft het skidorp Alpe d’Huez erop moeten wachten maar nu komt de col van het Massif des Grandes Rousses in al zijn pracht en praal terug, in wat toch wel dé koninginnenrit is van deze Tour de France. Het is immers Quatorze Juillet, de Franse nationale feestdag, en daarenboven zal de slotcol traditioneel overspoeld zijn door de Nederlanders die denken dat die alp van hen is. We verwachten een tweede opeenvolgende ongemeen spannende Alpenrit: als er verder zo lekker zot wordt gekoerst, moeten er nog appelflauwtes à la Pogacar volgen.

Kort

* Start: om 13.05 uur

* Aankomst: om 16.28 uur

* Afstand: 165,1 km (defilé van 4,6 km)

Het parcours:

Een start bergop: dat is iets wat de niet-klimmers gewoon haten. Vanuit Briançon gaat het onmiddellijk de lange en brede Col du Lautaret op. Een fantastisch decor ontrolt zich - dat wel - maar zodra ze daar boven zijn, draait het peloton naar rechts de Galibier op. Voor de tweede keer in evenveel dagen tijd. Wie al op de Lautaret in ademnood zit, gaat een verschrikkelijke dag tegemoet. Het is dan vooral hopen dat er zich zeer snel een ‘gruppetto’ vormt om bijtijds de finish te halen. Het is ongeveer een kopie van de koninginnenrit van het Critérium du Dauphiné die toen wel in Vaujany aankwam in de plaats van op Alpe d’Huez. Daar boekte Carlos Verona (Movistar) zijn allereerste profzege ooit.

De reuzendoders dan: de Galibier kennen we al. 23 kilometer lang waarbij er gemiddeld 5,1 procent omhoog gaat, om uit te komen op een hoogte van 2642 meter. Dan zijn we al 33,2 km ver. In de afzink is er nog even dat knikje van de col du Télégraphe, die we kennen van de woensdagetappe.

De tweede kolos is de Col de la Croix de Fer. Eveneens hors categorie met het hoogste punt op 2067 meter. Dan is de etappe al 110,6 km ver. Deze Alpenreus is met 29 kilometer oneindig lang klimmen. Al is het gemiddelde stijgingspercentage maar 5,2 procent. Daarna volgt een lange afdaling, waarin zelfs bijgetrapt kan worden. We zakken via Allemond tot Le Bourg d’Oisans en dan zijn we al dicht tegen Alpe d’Huez. Met 13,8 km klimmen is dit de kortste col van de drie, maar het stijgingspercentage is wel 8.1 procent. In totaal moet er op de gelabelde bergen dus 65,8 km geklommen worden op een totaal van 165,1 km. Da’s méér dan een derde van het parcours.

Onze sterren:

De finishplaats is zo mythisch en de etappe zo zwaar dat alleen de gemzen hierin aan de bak komen. Het hangt eigenlijk van het gedrag van UAE Team Emirates af of de vlucht met niet-klassementsrenners tot het einde gaat. Dit is anders ook een dag waarop de Fransen hyperactief zullen zijn. Al van ‘s ochtends vroeg zullen ze door de nationale media bestookt worden met de vraag of ze mee zullen zijn in de vlucht van de dag. Met Pinot, Bardet en Gaudu hebben ze drie kerels die het ook effectief kunnen afmaken. Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM) won er zelfs elf(!) jaar geleden. Pinot sloeg in 2015 toe in een Tour waarin hij gestart was met klassementsambities, maar die waren al lang weg toen deze etappe werd aangesneden.

Maar natuurlijk is er ook Pogacar die wel beweert dat hij geen nieuwe Kannibaal is maar anderzijds zo snel mogelijk bezig is zijn curriculum vitae aan zeges vol te schrijven.

*** Jonas Vingegaard

** Romain Bardet, Tadej Pogacar

* Thibaut Pinot, Geraint Thomas, Pierre Rolland

Dit zijn de sleutelmomenten:

We vallen in herhaling. Op de flanken van de Lautaret zal er al flink gedemarreerd worden, maar op de Galibier is het ieder voor zich en god voor allen… Een vlucht kan oneindig ver gaan, maar tot het einde? Neen, dat wordt een superlastige karwei. Eenvoudigweg omdat een dagzege op L’Alpe d’Huez zo prestigieus is dat de grote sterren dat allemaal op hun palmares willen.

Dit moet u nog weten:

* Briançon is net als finishplaats Alpe d’Huez een site die zéér veel opduikt in de geschiedenis van de Tour. Het is exact honderd jaar geleden dat deze vestingstad werd opgenomen in het rittenschema. Ondertussen is het donderdag al de 35ste keer dat Briançon het peloton uitwuift.

Gebouwd door Vauban is deze vestingstad 1326 meter boven de zeespiegel de hoogst gelegen stad van Frankrijk. De versterkingswerken die deze Sébastien Le Prestre de Vauban behoren tot het werelderfgoed van de Unesco. Hij liet ze uitvoeren in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV.

* Alpe d’Huez staat bekend als de col met de eenentwintig, genummerde bochten. Daarop zijn ook de namen aangebracht van zij die in het verleden even voorbij de kerk van Notre Dame-des-Neiges wonnen. Het is precies zeventig jaar geleden dat deze col voor het eerst in de Tour opdook. Met Fausto Coppi hadden les Huizats meteen een dikke naam als winnaar. De laatste die er in de Tour won was Geraint Thomas. Dat deed de Welshman zowaar in de sprint in de Tour die hij uiteindelijk in 2018 ook zou winnen.

* Onze landgenoten zijn de grote afwezigen op het Tourpalmares van Alpe d’Huez. We moeten naar 1976 terug om een Belg te vinden die bovenop de col het geel kreeg uitgereikt. Dat was Lucien Van Impe, voorlopig nog altijd de laatste landgenoot die de Tour won.

* Er kondigt zich een echt warme dag aan waarbij er zelfs in de vallei rond Le Bourg d’Oisans temperaturen als 35 graden worden voorspeld. Op de toppen van de cols zal het tussen de 17 en de 21 graden zijn.