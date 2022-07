Meteen eerste coronageval bij Team Belgium op WK atletiek (maar zonder al te veel gevolgen)

De Belgische delegatie arriveerde een dag geleden van het basiskamp in Irvine in Eugene, zo’n twee uur vliegen. Wie achterbleef, was Paulien Couckuyt, Belgian Cheetah op de 4x400m en 400-meterhordeloopster. Couckuyt testte namelijk positief op Amerikaanse bodem.

Donderdag mag ze normaal gezien in afreizen, dan zit haar quarantaine erop. Intussen beurden de andere leden van de Cheetahs haar op. “Het is niet leuk voor haar, hé, als je in een ploeg bent, dus je doet het maximum”, zegt Camille Laus, teamkampitein van de Cheetahs. “We brachten haar koffie, kwamen geregeld goeiedag zeggen, deden een dansje voor haar… Gelukkig voor haar was ze niet ziek, en kan ze later ons vergezellen in Eugene.” (hjb)