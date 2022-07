STVV verliest oefenwedstrijd tegen Seraing, Robert Bauer weer op post

STVV verloor woensdagavond in Geel een oefenwedstrijd tegen Seraing (0-2). Zonder Christian Brüls en nieuwkomer Gianni Bruno én met al een veldtraining in de benen, maakte de groep een vermoeide indruk. Alleen Frank Boya speelde enigszins op niveau.

Bernd Hollerbach kon niet rekenen op Christian Brüls en nieuwkomer Gianni Bruno, die zijn enkel verzwikte op zijn eerste werkdag in Sint-Truiden. De eerste kans van de wedstrijd was voor STVV. Leistner kopte na vijf minuten een hoekschop van Al-Dakhil goed in, Dietsch pareerde aan de eerste paal. Sint-Truiden bepaalde het spel, had duidelijk balbezit en overwicht. Toch was het Seraing dat via een snelle actie op voorsprong kwam. Conceiçao zette in één tijd voor vanop rechts, de ongedekte Mouandilmadji liet Coppens kansloos: 0-1.

STVV probeerde via Bocat en Kagawa openingen te forceren aan de linkerkant. Dat lukte ook af en toe, maar in de buurt van de zestien bleef de laatste pass en de creativiteit uit.

Seraing etaleerde zich net als vorig seizoen als counterploeg. Bocat werd er na een snelle prik afgelopen door Kilota, Boya bood gelukkig hulp. Aan de andere kant mikte diezelfde Boya een rebound via de vingertoppen van Dietsch net over. Enkele minuten voor de rust was het opnieuw Mouandilmadji die de STVV-defensie op snelheid aftroefde en rustig de 0-2 binnen legde.

Bauer weer op post

Na de rust een wederoptredende Bauer bij STVV. Maar met al een veldtraining in de benen, maakte STVV na de kampwissel een vermoeide indruk. Librici stond amper op het veld toen hij zich blesseerde na een fel duel. Vervanger Matte Smets miste maar net de aansluitingstreffer, zijn schot zoefde net naast. Ook Al-Dakhil moest geblesseerd naar de kant. Hayashi en Bauer kwamen nog dichtbij de 1-2, maar die kwam er niet.

STVV: Coppens (46’ Schmidt) – Janssens (46’ Bauer), Leistner (46’ Teixeira), Al-Dakhil (81’ Fabinho) – Hashioka, Boya (68’ Librici, 70’ Smets), Konaté, Bocat (46’ Koita) – Dumont (46’ Van Dessel), Kagawa (46’ Kaya), Hayashi.

SERAING: Dietsch, Tshibuabua, Opare, Tremoulet, Kilota, Abanda, Lepoint, Sissoko, Conceiçao, Mouandilmadji, Bernier. Vielen in: Poaty, Renzulli, D’Onofrio, Solheid, Renzulli, Sambu, Guillaume, Serwy.

Doelpunten: 20’ Mouandilmadji 0-1, 42’ Mouandilmadji 0-2.