Imke Courtois zit in de commentaarcabine bij de Red Flames op EK: “Mis het niet om zelf te voetballen. Mijn vrijheid geef ik nooit meer af”

Een job als commentator stond nooit op de to do-list van Imke Courtois. Nu zit ze op het EK voetbal in Engeland. “Ik ben erin gerold. Zoals bij alles.” — © Geert Van de Velde

De Red Flames staan vanavond oog in oog met Frankrijk op het EK voetbal in Engeland. Voor het eerst kijkt Vlaanderen live mee naar ons nationaal vrouwenelftal op een groot tornooi. Maar weinigen die het van dichterbij volgen dan Imke Courtois (34). Bij elke match van haar ex-collega’s zit ze als commentator in de tribune. “Ik strijd graag voor het vrouwenvoetbal. Tien jaar geleden was dat onbegonnen werk.”