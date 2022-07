Red Flames-coach Ives Serneels heeft niets dan respect voor EK-tegenstander Frankrijk: “Maar we moeten in onszelf geloven”

De Red Flames staan in hun tweede wedstrijd op het EK in Engeland voor een hele uitdaging. Tegen groepsfavoriet Frankrijk moeten ze donderdagavond proberen een resultaat uit de brand te slepen. Bondscoach Ives Serneels beseft dat het een heel lastige opdracht wordt, maar geeft zich allerminst op voorhand gewonnen.

“Ik zou ons niet als de underdog omschrijven. Dat is een woord dat ik tot dusver nog niet heb gebruikt. Het geeft niet correct weer hoe wij morgen de wedstrijd moeten aanpakken”, vertelt Serneels daags voor de ontmoeting in het New York Stadium in Rotherham. “We moeten in onszelf geloven. Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost om hier te geraken. We moeten alle middelen die we hebben inzetten om enerzijds na de wedstrijd zelf een goed gevoel te hebben en anderzijds de Fransen het zo moeilijk mogelijk te maken.”

Les Bleues maakten afgelopen zondag in hun openingsmatch met een klinkende 5-1 overwinning tegen Italië wel heel wat indruk. De nummer drie op de FIFA-ranking onderstreepte zo zijn favorietenstatus op dit EK. Dat beaamt Serneels. “Zij zijn een kanshebber om het toernooi te winnen. We hebben geen schrik van hen, dat is niet het juiste woord, maar je moet wel respect hebben voor alle speelsters in hun kern. Ze zijn allemaal prof, hebben enorme individuele kwaliteiten, spelen bij grote clubs als Lyon en PSG. Het respect is er, maar het blijft elf tegen elf en het is aan ons om er vanaf de eerste minuut te staan.”

© BELGA

Winst tegen België levert de Fransen, nog voor de laatste groepsmatch tegen IJsland, de kwalificatie voor de kwartfinales op. “Als we morgen niet verliezen, is dat een prachtig resultaat tegen Frankrijk. Daar moeten we heel eerlijk in zijn”, stelt de bondscoach. Maar dat betekent niet dat België voluit op een 0-0 zal mikken. “Ik zou Frankrijk op bepaalde momenten ook graag trachten te ‘ambeteren’. Ik kan niets voorspellen, maar het is niet ons uitgangspunt om 0-0 te spelen. Al zouden we daarmee niet ontevreden zijn.”