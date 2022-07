Red Flames trainen voor duel met Frankrijk in wedstrijdstadion van Rotherham

De Red Flames werken woensdag een training af in het stadion in Rotherham waar ze donderdagavond (20 uur) tegen Frankrijk hun tweede wedstrijd op het EK zullen spelen.

Kort voor 17 uur betrad de voltallige selectie het veld in het New York Stadium (capaciteit: 10.400 zitjes), de thuishaven van de Engelse tweedeklasser Rotherham United. Janice Cayman ontbrak woensdag nog op training in Wigan, waar de Belgen hun basiskamp hebben tijdens het EK, maar zij tekende opnieuw present. Na een aantal lichte loopoefeningen en enkele rondo’s ging de oefensessie verder achter gesloten deuren.

De Fransen trainen woensdag in hun basiskamp in Ashby-de-la-Zouch, op zo’n uur rijden van Rotherham. Les Bleues kennen het stadion al want ze speelden er zondag hun openingsmatch tegen Italië (5-1).

Zondag werkten de Flames tegen IJsland hun eerste wedstrijd af in het Manchester City Academy Stadium. Toen trainden ze de dag voor de wedstrijd niet in het stadion maar opteerde de technische staf ervoor in het basiskamp in Wigan te blijven. Dat zal ook het scenario zijn voor de laatste poulematch, maandag in Manchester tegen Italië. Overnachten doen ze woensdag in Sheffield, zo’n 15 km buiten Rotherham.