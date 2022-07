Bewoners van Bovenste Hulzen verzamelen voor buurtfeest in Alken

Bij gelegenheid van de Vlaamse Feestdag kwamen ruim 85 bewoners van de Bovenste Hulzen samen om deel te nemen aan het buurtfeest. Dit jaar konden ze weer terecht op het terras van Ludo en Marleen. Theo zorgde voor een warme toespraak met een overzicht van de gebeurtenissen de laatste drie jaar in de buurt. Buren die ze in coronatijd verloren hebben en de nieuwe buren die de Bovenste Hulzen nog ontdekken. De goede sfeer was al dadelijk aanwezig. Ze genoten van een heerlijke barbecue. De frigo was goed gevuld met frisse Cristal, wijn en frisdrank. De lekkere koffie en de taart werd later op de avond aangesproken. De animatie werd verzorgd door 'Boer Martijn' die zorgde voor goede ambiance met muziek en een mop. Er heerste een echte feeststemming en een dansje kon niet ontbreken. Het was een avond die zorgde voor kennismaking en verbondenheid in de buurt. Na een heerlijke zon zorgde de opkomende wind voor een frisse avond. In de hangaar werd de avond verdergezet. Vrijwilligers namen de afwas voor hun rekening. De organisatie dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bereidwillige hulp.