Belgian Lion Ismaël Bako verlaat Spanje voor het Italiaanse Virtus Bologna

De 26-jarige Bako maakte zijn profdebuut voor de Leuven Bears in het seizoen 2012-2013. Na vijf jaar in de Dijlestad stapte hij over naar de Antwerp Giants in 2017. Daarmee speelde hij de Final Four van de Champions League in 2019.

De draaischijf van 2m10 verzilverde die goede prestaties me een transfer later dat jaar naar het Franse ASVEL Villeurbanne. Na twee seizoenen in Frankrijk speelde hij het afgelopen jaar voor het Spaanse Baxi Manresa, dat het tot de finale van de Champions League schopte. Met regerend EuroCup-houder Bologna breit Bako nu een vervolgstuk aan zijn buitenlandse avonturen.

De EuroLeague is overigens de meest prestigieuze Europese clubcompetitie, maar valt in tegenstelling tot de EuroCup niet onder de Europese basketbalfederatie FIBA Europe.