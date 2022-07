Een vrouw deed een bizarre ontdekking toen ze een handtas wilde uitkuisen die ze had gekocht in Goodwill, een populaire tweedehandswinkel in Amerika. Ze vond driehonderd dollar en een briefje van een vreemdgaande man. “Ik vraag me af of mijn man dit ooit heeft geweten dat dit van zijn vriendin was”, stond er onder andere op het briefje te lezen.