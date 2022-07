Dopingcontroles extra verscherpt: renners kunnen bloedwaarden niet langer zien, bloedcontroles vlak voor start en na finish

Dopingcontroles worden nog extra verscherpt. Dat hebben we uit goede bron vernomen en konden we vaststellen nadat we een mail van International Testing Agency (ITA) en de Internationale Wielerunie (UCI) konden inkijken. Zo zullen renners hun biologisch bloedpaspoort niet langer zelf kunnen monitoren en volgen er (wellicht tijdens deze Tour al) bloedcontroles voor de start en meteen na de finish.