Met zo’n 50.000 per jaar zijn ze: Vlamingen die emigreren richting andere oorden. Ze trekken naar plekken die ons, de honkvaste rest van de bevolking, doen dromen van vakantie. Manon Raman deed waar veel artiesten zonder twijfel jaloers op zijn: ze verhuisde naar New York, de stad waar alles 24u/24u in beweging is. De liefde achterna.