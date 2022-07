Dedonder wil niet raken aan pensioenleeftijd militairen

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is niet van plan de pensioenleeftijd van militairen te verhogen. Dat heeft ze woensdag in de Kamer geantwoord op vragen van Annick Ponthier (Vlaams Belang) en Theo Francken (N-VA). De minister wil niet langs de ene kant het statuut van militairen verbeteren, om dat nadien aan de andere kant te compenseren.

Zoals bekend discussieert de federale regering al geruime tijd over een reeks pensioenmaatregelen. Dinsdagavond ging het kernkabinet opnieuw zonder akkoord uiteen. Het is nog onduidelijk wanneer de topministers het dossier opnieuw oppikken. De deadline voor een akkoord ligt op 21 juli, wanneer het zomerreces aanbreekt.

Tijdens een eerdere vergadering van het kernkabinet bleek dat sommige partijen ook de pensioenregeling voor militairen en het rollend personeel van de NMBS tegen het licht willen houden. Die vallen immers onder een specifiek regime. In de commissie Defensie van de Kamer maakte minister Dedonder woensdag duidelijk dat daar geen sprake van kan zijn.

“Sinds het begin van mijn mandaat heb ik heel duidelijk meerdere keren herhaald dat het nooit mijn intentie zou zijn om aan de pensioenleeftijd van de militairen te raken, in tegenstelling tot wat de regering-Michel zonder enig sociaal overleg van plan was te doen. Als andere partijen een tegenovergesteld voorstel op tafel leggen, zal ik mijn positie krachtig verdedigen. Momenteel werd ik niet in zo’n discussie betrokken”, luidde het.

De minister wil deze legislatuur de aantrekkelijkheid van een loopbaan bij Defensie verbeteren. Ze heeft daarvoor een zogenaamd POP-plan uitgewerkt, waarbij onder meer sprake is van loonsverhogingen voor de militairen. “Bij de opmaak van mijn POP-plan is het nooit de bedoeling geweest dat maatregelen in dat plan zouden worden gecompenseerd met andere maatregelen, van welke aard dan ook”, legde ze uit. “Het is nooit mijn bedoeling geweest en zal dat ook nooit zijn om met de ene hand het statuut van het personeel van Defensie te verbeteren om vervolgens met de andere hand dat statuut te verslechteren. Dat is niet mijn manier om aan politiek te doen.”