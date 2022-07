Fietsers van Ferm Opglabbeek verwelkomen nieuwe wegkapiteins

Zomerfietsen is een combinatie van fietsen en genieten van het natuuschoon. Het is een formule die al vele jaren meegaat. In juli en augustus fietsen de Ferm-dames wekelijks in groep in de omgeving. Zo ontdekken ze mooie plekjes en genieten ze op een leuk terras van een drankje waar ze dan ook de tijd hebben om gezellig wat bij te babbelen en te keuvelen.Via deze weg danken de dames ook Bèr Bosmans en Henri Vliegen voor de jarenlange inzet. Ook Rik Palmans die hen vele jaren begeleidden, zijn ze niet vergeten.Heb jij ook tijd en zin om met ons mee te fietsen? De dames vertrekken stipt om 18u30 aan de kerk van Opglabbeek-centrum en fietsen een 2-tal uurtjes aan een aangenaam tempo. Iedereen is welkom, Fermleden zijn verzekerd. Vooraf inschrijven is niet nodig.