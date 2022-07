Vingegaard op weg naar geel! Pogacar moet passen na zoveelste aanval van de Deen

Tadej Pogacar is dan toch menselijk. Op de zoveelste aanval van Jonas Vingegaard moest de Sloveen passen. De Sloveen is zo op weg om zijn gele trui te verliezen.

De mannen van Jumbo-Visma hebben er lang voor geknokt. Heel de dag vielen ze gele trui Tadej Pogacar aan in de hoop de achterstand in het algemeen klassement weg te werken. Telkens pareerde de Sloveen de aanvallen.

Maar op de slotklim was het dan toch raak. Vingegaard ging nogmaals aan de boom schudden. De aanval te veel voor Pogacar. Vingegaard ging fors door terwijl de gele trui volledig door het ijs zakte. Krijgen we een nieuwe favoriet in deze Ronde van Frankrijk?