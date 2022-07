Toen nog geen sprake van vermoeidheid: Tadej Pogacar amuseert zich nog minuten voor de instorting

De Col du Galibier zorgde voor heel wat spektakel bij de favorieten. Gele trui Tadej Pogacar werd meerdere malen in het defensief gereden, maar trok zelf ook een paar keer stevig door. De Sloveen kon het wedstrijdverloop duidelijk smaken. In de vallei kon er zelfs nog een lach vanaf.

Terwijl de meeste renners zich op de Col du Galibier meerdere malen tegenkwamen, was het Tadej Pogacar die spelenderwijs elke aanval van de mannen van Jumbo-Visma pareerde. De Sloveense gele trui was duidelijk niet onder de indruk.

De Sloveen kon het wedstrijdverloop duidelijk smaken. In de vallei, nadat er heel wat renners waren teruggekeerd, vond Pogacar zelfs nog even de tanden om wat met de camera te spelen. Van vermoeidheid was er zo te zien nog geen sprake.

Of was het toch blufpoker? Enkele minuten na de lach, ging de Deen Vingegaard vol aan. Pogacar kon de aanval niet beantwoorden en kwam op bijna drie minuten van Vingegaard binnen.