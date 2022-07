Dochtertje Cardi B krijgt 50.000 dollar cash voor haar verjaardag

Rapper Cardi B (29) en haar partner Offset hebben afgelopen weekend de verjaardag van hun vierjarig dochtertje Kulture gevierd. Dat deden ze met een uitstapje naar een pretpark en veel cash. Op de Instagram Stories van Offset is te zien hoe zijn dochtertje haar vader om een suikerspin vraagt. Enkele ogenblikken later houdt ze een stapel cash vast.

Cardi B is in de achtergrond te horen terwijl ze aan haar dochter vraagt wat dat is. De jarige antwoordt door te zeggen dat het ‘een ticket’ is, een woord dat in de Verenigde Staten gebruikt wordt voor ‘1 miljoen dollar’. De rapper reageert door te zeggen: “Is dat een ticket? Een ticket is een miljoen, meisje. Dat is vijftig. Zeg vijftig.” Ter verduidelijking: 50.000 dollar.

Het is niet de eerste keer dat het koppel hun dochter stevig verwent. Zo kreeg het meisje op haar tweede verjaardag een roze Birkin Bag, een bekende handtas die gemakkelijk tientallen duizenden dollars kost.