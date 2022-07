Werken op E314 aan viaduct in Boorsem lopen weken vertraging op na ontdekking extra betonrot

MAASMECHELEN

Tijdens de renovatiewerken van het E314 Maasviaduct in Boorsem is de bruggenbouwer gestoten op enorm betonrot van een langsligger. Het gaat om een betonnen balk die dwars over de Maas loopt, onder de brug. Omdat deze langsligger hersteld moet worden lopen de werken in de richting van Nederland vele weken vertraging op. Mogelijk duren de werken, richting Nederland, door de vertraging tot einde 2022.