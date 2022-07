Prijsstijging door zwakste euro in twintigjarig bestaan

Heusden-Zolder

Tot twintig procent duurder dreigen de Amerikaanse Mustangs van Adelbrecht Engler uit Heusden-Zolder te worden. Want nooit in zijn twintigjarig bestaan stond de euro zo zwak tegenover de dollar. Het is huilen met de pet op. Hij laat een groot stuk marge vallen en laat de klant wat meer betalen. Bovendien gaat de zaakvoerder van de bekende Mustang garage in Europa op zoek naar unieke auto’s die hij nog in euro kan betalen.