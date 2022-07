Vuurwerk op de Galibier! Roglic en Vingegaard zetten gele trui Pogacar onder druk

Met Jonas Vingegaard op 39 seconden en Primoz Roglic op meer dan twee minuten van gele trui Tadej Pogacar, was de opdracht voor de mannen van Jumbo-Visma duidelijk: aanvallen. En of ze die boodschap begrepen hadden.

De Galibier, een col buiten categorie en tevens het dak van deze Ronde van Frankrijk, was meteen het toneel voor een fantastisch gevecht tussen de favorieten. Roglic en Vingegaard toonden daarop meteen hun aanvalslust. Telkens pareerde gele trui Pogacar de aanval van de jongens van Jumbo-Visma. De Sloveen ging vervolgens zelf ook eens aan de bomen schudden, zonder succes. Vingegaard, Roglic en Thomas vertoonden geen krimp.

Toen het viertal doorhad dat niemand zou kunnen wegrijden, begroeven ze de strijdbijl. Voor even toch.

Even later was het opnieuw Roglic die de aanval op zijn landgenoot opende. Maar opnieuw counterde de gele trui de aanval. Roglic moest zijn inspanningen even later wel bekopen. De Sloveen moest de rest van de favorieten nog voor de top van de Galibier laten rijden, waarop Pogacar nog eens vol doorging. Enkel Vingegaard kon zijn wagonnetje aanhaken.