Klanten denken dat ze bij de Designer Outlet in Roermond bestellen terwijl dat niet zo is. Afbeelding: De Limburger/Getty Images

Het Designer Outlet in het Nederlands-Limburgse Roermond krijgt de laatste tijd klachten van mensen die zeggen dat ze er via een webwinkel kleding hebben besteld, maar die na betaling niet hebben ontvangen. Het merkendorp heeft naar eigen zeggen niets te maken met deze webshop en is bezig met juridische stappen.