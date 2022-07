RECEPT. Deze cocktail past perfect bij Anouk Matton: “Zoet en populair bij jongedames”

Tongenaar Jurgen Lijcops ontvangt Anouk Matton in Henry’s Bar van hotel Botanic Sanctuary. De sommelier en spirits connaisseur shaket en schenkt normaal drankjes in zijn eigen zaak Bar Burbure, maar die is tijdelijk gesloten door ingrijpende infrastructuurwerken op de Antwerpse Kaaien.

© Inge Kinnet

“Ik hou van heel zoete smaakjes”, had Anouk op voorhand laten weten. Gin en tequila lust ze niet en ook met koriander doe je haar geen plezier. Jurgen haalt alle ingrediënten boven voor een Pornstar Martini. “Een fruitige, lichte en aangename cocktail die erg populair is bij jongedames”, licht hij toe. “Anouk is erg spontaan en heeft veel uitstraling. Deze Martini matcht daar perfect bij.”

Ingrediënten:

5 cl Grey Goose vodka

8 cl passievruchtenpuree

1 cl vanillesiroop

1 cl limoensap

© Inge Kinnet

Zo ga je te werk:

Koel een V-vormig Martiniglas. Dat kan door het even in de koeling te zetten of door het te vullen met ijsblokjes.

Vul de shaker met de vodka, passievruchtenpuree, vanillesiroop en het limoensap. Voeg ijsblokjes toe zodat de shaker goed volzit. Sluit de shaker en shake krachtig gedurende vijftien seconden.

Neem het glas uit de koeling of verwijder de ijsblokjes.

Open de shaker en filter de ijsblokjes eruit zodat enkel de cocktail zelf in het glas terechtkomt.

Je kan de cocktail eventueel garneren met een halve passievrucht, maar Jurgen verkiest een andere afwerking. Anouk mag sippen van een Pornstar Martini met een bloemetje dat qua kleur perfect matcht met haar accessoires.

www.botanicantwerp.be

www.barburbure.be