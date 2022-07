Helchterenaar Stef Geers ontvangt Lachmanneke 2022

Een kunstenaar pur sang. Een aanwinst binnen de theaterwereld. Een gedreven artiest van vele, zo niet alle markten thuis. Een creatieveling op vlak van circus en theater, altijd bezig, hetzij met voorbereidingen, repetities, try-outs of voorstellingen aan het grote publiek. Daarnaast is hij een kei in het veel zeggen met weinig woorden. Zijn non-verbale theater scoort niet alleen bij het festivalpubliek. Hij weet als geen ander hoe hij de spirit binnen een team kan opkrikken. Met hem in de buurt hangt er een gezonde dosis gedrevenheid en enthousiasme in de lucht.

Ook met zijn mobiele koffiebar il Più piccolo barista zorgt hij (zoals hij het zelf zegt) voor het laatste puntje op de i. Om een lang verhaal kort te maken, hij serveert niet alleen koffie met de glimlach. Hij zorgt ook voor die deugddoende glimlach bij veel andere mensen. Hij moest er door corona twee jaar op wachten, maar eindelijk was het zover: het Genootschap van het Lachmanneke overhandigde met trots het Lachmanneke 2020-2021-2022 aan Stef Geers, Helchterenaar in hart en nieren. En dat het er tijdens het officiële gedeelte niet altijd even serieus aan toe ging, bewijzen deze foto's.

(Foto’s: ML Van geel)