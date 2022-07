Rennersvakbond maakt geen probleem van de hitte: “Coureurs hebben het geluk dat ze zittend hun sport kunnen doen”

“Het is nu eenmaal altijd warm in juli. Ook de afgezwaaide coureurs kunnen erover meepraten. Ik herinner me zelf nog een rit naar Montauban dat het 46 graden was. Er zijn ook in opdracht van de Internationale Wielerunie (UCI) studies uitgevoerd die aantonen dat renners minder getroffen worden door de warmte dan de anderen. Ze hebben het geluk dat ze hun sport zittend kunnen uitoefenen en er is ook de wind die het warmtegevoel vermindert”, zei Pascal Chanteur woensdagmiddag tegen de Franstalige collega’s van de RTBF. “Zelfs ermee rekening houdend dat je ook de warmte van het wegdek opneemt. Als het extreem wordt, dan nemen we wel de nodige maatregelen. Anderzijds koersen renners in de Tour Down Under en reizen ze van een temperatuur van nul graden in de Europese winter naar een zomerweer van 45 à 50 graden in Australië. Da’s een pak ingewikkelder voor het lichaam. De renners hebben dit jaar in de Tour het geluk dat het heel de eerste helft al mooi weer is. Omdat het geleidelijk aan warmer wordt, krijgt het lichaam de tijd om zich beetje bij beetje aan te passen.”

Ook koersdirecteur Thierry Gouvenou van organisator Amaury Sport Organisation (ASO) ziet voorlopig het probleem niet. “In deze tijd van het jaar is het in Frankrijk altijd warm. Vooral in Zuid-Frankrijk. Dit jaar is het misschien iets meer, maar we wachten toch nog wat af. Er is een warmteprotocol en dat werd ook een jaar toegepast. Dat was de dag dat we vertrokken aan de Pont du Gard, het was toen daar al 39 graden. We hebben toen de bevoorrading toegelaten tot de laatste kilometers en we hebben die dag de tijdsgrens uitgeschakeld. Pas op de dag zelf zullen we – indien noodzakelijk – maatregelen treffen, maar nu is het nog te vroeg”, aldus de Bretoense ex-prof.