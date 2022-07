Laatste Hasselt Danst op Dusartplein

Hasselt Danst bezocht in die periode het centrum van de stad op meerder plaatsen, de buurtgemeenten en de kermissen. In die tijd bracht het Feestcomité maar liefst 15 eigen composities Partydans uit, waaronder Hasda, Boelevaar Swing, de Jenever Salsa en De Clarisserij. Stuk voor stuk toppers die telkens veel volk lokten. Anny Ceulen mocht - na enig gemorrel aan de geluidsinstallatie - de laatste partydans aanleren. De Charming Dancers geraakten snel vertrouwd met de Corona Salsa. DJ Frank Hoste draaide als afsluiter voor hen ‘De Laatste Dans’ uit 1969 van Anja. Waarna de vertrouwde life band Sing Along de meest uitleen lopende dansstijlen liet horen voor een zeer talrijk en dankbaar publiek.