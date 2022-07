Gezin uit Tessenderlo geëvacueerd voor bosbranden in Frankrijk: “In pyjama moeten vertrekken”

Tessenderlo/Zuid Frankrijk

In het zuiden van Frankrijk, in het departement Gironde zijn twee brandhaarden ontstaan waarbij al meer dan 1200 hectare bos is vernield. Eén van die bosbranden vond plaats in de gemeente La Teste-de-Buch, aan de hoogste duin van Europa, “Dune du Pilat”. Daar werden voorbije nacht vijf campings met zo’n 6000 kampeerders uit voorzorg geëvacueerd. Ook de familie Smets uit Tessenderlo kreeg de voorbije nacht bezoek van het campingpersoneel om zo snel mogelijk de site te verlaten.