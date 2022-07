IN BEELD. Lachfestival zet schitterende 35ste editie neer

De feesteditie van het Lachfestival in Houthalen-Helchteren zit er weer op. Ook deze 35ste editie werd er eentje om met een brede glimlach op terug te kijken.

Een kleurrijke kindercircusshow, een uiteenlopend humorprogramma op leuke plekken en een Comedy Carrousel waarbij Ygor uit Poperinge de kers op de taart was. Nog nooit daagden er zoveel liefhebbers van stand-upcomedy op tijdens het Lachfestival. De tribune zat zaterdagavond dan ook afgeladen vol. "En dat bleek nog maar een voorsmaakje te zijn van wat ons zondag te wachten stond", klinkt het bij de organisatie.

Hoewel het in de Lachstraat voor kinderen eerst nog rustig op gang kwam, veranderde de straat door de beschilderde gezichtjes, de kleurrijke kapsels, de unicorns en dansende elfjes al snel in een sprookjesachtige plek. Dezelfde verwondering was te vinden bij de Spaanse Cia La Tal die met hun gigantische klok aan de achterzijde van de Sint-Martinuskerk een perfecte plek gevonden hadden. Aan de voorzijde van de kerk ging het er veel onstuimiger aan toe met Barbara Probst en haar badkuip. Niemand die zondagavond een bad nam zonder aan deze Française terug te denken. Cie du Petit Monsieur bracht een hilarisch schouwspel met zijn vouwtenten. Hij stond ettelijke jaren geleden al met zijn telefooncel op het Lachfestival. Zijn humor bleek nog steeds erg geliefd bij het publiek.

Talent van eigen bodem

Ook talent van eigen bodem kwam aan bod. Theater Muto zorgde uren na elkaar voor intieme voorstellingen, samen met zijn kip Gabriëla. En bij het Belgische Circus Marcel, die met een gigantische opstelling in de tuin van de pastorij beland waren, kreeg je spektakel, acrobatie en humor. Met deze ideale mix liep de tuin tot twee keer toe aardig vol. Aan extra sfeer en grappige situaties geen gebrek. De drie dames van Cia Anna Confetti met hun reusachtige stoel traden voor het eerst op in België. Sven Roelants daarentegen was al bij een van de allereerste Lachfestival-edities van de partij.

Maar dé publiekslieving van het mobiele theater was ongetwijfeld Mimo Huenchulaf. Woordenloze humor met een ongelooflijk effect op de toeschouwers. Ook de drummers en dansers van Close-Act gooiden hoge ogen toen ze als afsluiter door het centrum paradeerden en voor een finale zorgden op de trappen van de Sint-Martinuskerk. Maar dé topper van deze feesteditie die tot tweemaal toe voor een afgeladen plein zorgde, was het Duitse duo Siegfried & Joy. Het duurde drie jaar om hen naar Houthalen te krijgen, maar het lange wachten werd beloond. Het publiek viel van de ene in de andere verbazing. Magie en verdwijntrucs, doorspekt van humor: de toeschouwers waren er dol op.