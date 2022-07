Refereeing Department licht nieuwe richtlijnen toe: “Expressief protest kunnen we niet tolereren, zelf willen we beter communiceren”

In het bondsgebouw in Tubeke vond woensdag een persmoment plaats. Het Professional Refereeing Department (PRD) evalueerde er de play-offs van vorig seizoen én lichtte er de plannen voor volgend seizoen toe. Nieuwe regels komen er niet, duidelijk focuspunten wel. “We willen nog beter communiceren.”

Een aantal nieuwe functies binnen het Refereeing Department. Zo werd Frank De Bleeckere aangesteld als ‘head of refereeing development’. Hij wordt in die rol verantwoordelijk voor de opleiding van jonge refs. Christof Dierick, die stopte als scheidsrechter, zal als VAR-coördinator de Franse VAR-manager Freddy Fautrel bijstaan. De Bleeckere zal samen met nieuwkomer Dieter Denayer (Referee Technology), Bertrand Layec (Technisch Directeur) en Stephanie Forde (Operationeel Directeur) ook zetelen in een nieuw panel binnen het PRD.

Layec en Forde spraken woensdagmiddag de pers toe. Het eerste doel van het PRD: volgend seizoen beter communiceren. “Frank De Bleeckere zal na elk weekend nog een aantal sleutelmomenten toelichten”, aldus Forde. “Maar daarnaast willen we ook nog meer fases op onze website plaatsen. Refs zullen meteen na de wedstrijd nog geen interview geven. We merken bij onze noorderburen dat zij daar niet altijd even goeie ervaringen mee hebben. Een week later zal dat bijvoorbeeld wel mogelijk zijn.”

“VAR is geen vriend van de ref”

Daarna was het de beurt aan Bertrand Layec, die de aanwezige journalisten en analisten een woordje uitleg gaf bij de richtlijnen die de afgelopen en komende weken ook de clubs kregen. “De laatste jaren zijn er wel wat aanpassingen geweest, dat is nu gelukkig niet nodig”, aldus de Franse technische directeur. “We gaan door op dezelfde basis als vorig seizoen. Al zijn er wel aantal zaken waarop we gaan focussen.”

Zo wil Layec dat zijn refs streng blijven optreden tegen expressief protesterende spelers en trainers - “dat kunnen we echt niet tolereren” en zal er ook worden gefocust op het gebruik van armen en ellebogen bij het verdedigen. Daarnaast moeten de scheidsrechters soms meer ‘voetbalfeeling’ tonen en hamert de Fransman op een betere samenwerking tussen de scheidsrechter op het veld en de VAR. “De VAR moet geen vriend zijn van de scheidsrechter. Hij moet oordelen of een beslissing ‘clear and obvious” fout is. Voor een jonge VAR is het niet altijd evident om een beslissing van een meer ervaren collega terug te draaien. Maar een juiste beslissing moet altijd het doel zijn. In de eerste plaats ligt die verantwoordelijkheid nog altijd bij de ref op het veld. De bedoeling is dat de VAR zo weinig mogelijk moet tussenkomen.”