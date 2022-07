Belgische autoriteiten bevestigen steun voor Grote Prijs van Spa Francorchamps

De Waalse en federale regering hebben in een brief aan de instanties van de Formule 1 de steun van de autoriteiten voor de Grote Prijs van Spa-Francorchamps opnieuw bekrachtigd, zo is woensdag vernomen bij Waals parlementslid Diana Nikolic (MR).

Samen met André Frédéric (PS) ondervroeg Nikolic in commissie in het Waalse parlement minister van Economie Willy Borsus over de toekomst van de Grote Prijs in Francorchamps. Verscheidene media meldden onlangs dat de leiding van de F1 overweegt om het circuit niet meer op te nemen in de kalender voor volgend seizoen.

Volgens Borsus vond dinsdagochtend een vergadering plaats tussen de vertegenwoordigers van het circuit van Spa-Francorchamps, de Grote Prijs, het F1-management en het Gewest. Hij legde uit dat hij zich “persoonlijk in het dossier” mengt, naast minister-president Elio Di Rupo en met de steun van premier Alexander De Croo.

Het contract tussen de Grote Prijs en de F1 loopt dit jaar ten einde. Momenteel is er nog geen beslissing genomen, maar die zou nakend zijn. Borsus onderstreepte nogmaals dat hij overtuigd is dat het circuit van Spa-Francorchamps, dat zeer gewaardeerd wordt door de piloten, “nog een toekomst heeft in de F1”.