Cyclocross of Tour? Wout van Aert en Mathieu van der Poel trekken er van bij het begin samen op uit

Wat een begin van de loodzware bergetappe in de Tour! Wout van Aert en Mathieu van der Poel bekokstoofden tijdens de neutralisatie duidelijk een plannetje, dat ze meteen bij de officiële start uitvoerden. Van Aert demarreerde en Van der Poel volgde meteen. De twee cyclocrossers samen op kop in een bergrit in de Tour. Dat we dat nog mogen meemaken.