Brandweer nog dag werk met blussen van brand in Rekem

De brandweer heeft woensdag nog de hele dag werken met het blussen van de brand in het Pietersembos in Rekem. Het vuur werd dinsdagnamiddag opgemerkt. De brandweer had heel wat moeite om bij de vuurhaard te komen omdat het zo afgelegen ligt.

Momenteel geldt in Limburg risicocode geel voor brandgevaar. Dat betekent dat de natuur droger begint te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. mm

