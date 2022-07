AAN DE START. Romain Bardet: “Vandaag is een etappe voor klimmers zoals ik”, Vingegaard: “Heb helemaal geen problemen met mijn rug”

In tegenstelling tot veel andere renners in het peloton, kijkt Goossens ernaar uit vandaag. “Ja, ik kijk er erg hard naar uit”, geeft Goossens bij Sporza te kennen. “Vroeger als kind kwam ik hier vaak trainen. Om nu in de Tour te mogen rijden, dat is toch wel speciaal. De Granon gaat wel erg lastig zijn. Na de afgelopen dagen, gaat vandaag er wel erg hard doorwegen denk ik. Boven de 2000 meters merk je toch wel dat dat een serieuze impact kan hebben om je lichaam. En dan ook nog eens de warmte erbij. Ik hoop vooral zo lang mogelijk bij Louis (Meintjes, red.) te kunnen blijven.”

Romain Bardet: “Een etappe voor mij”

“Vandaag is de eerste rit voor klimmers zoals ik”, vertelde Bardet. “De Granon is een van de zwaarste beklimmingen in deze Tour. Ik ben haar al gaan verkennen. En aangezien de etappe vandaag, net zoals in 2016 richting de Mont Blanc, opnieuw in Albertville start, hoop ik dat het hetzelfde uitdraait voor mij.”

Jonas Vingegaard: “Geen problemen met mijn rug”

Voor aanvang deed een verhaal de ronde dat Vingegaard last zou hebben aan zijn rug, maar de Deen weerlegt dat volledig. “Waar de geruchten vandaan komen, weet ik niet, maar problemen met mijn rug heb ik helemaal niet. Die is volledig in orde”, zei Vingegaard bij Sporza. “Het is warm vandaag. Ik hoop dat ik goede benen hebdus we zullen wel zien hoe het op het einde loopt. Maar het wordt ongetwijfeld een brutale rit.”

Brent Van Moer: “Je kan Ewan moeilijk omhoog duwen”

“We hebben met Ewan een mindere dag gehad”, vertelt Van Moer bij Sporza. “Dat was niet gepland, maar we hebben hem toch nog goed binnen de tijd weten aan te komen dus dat is toch al goed.”

“Vandaag zijn er al veel meer hoogtemeters dan gisteren”, ging Van Moer verder. “Wat Ewan betreft, we hopen dat hij de eerste klimmetjes overleeft. Bergop kan je natuurlijk niet veel doen als ploegmaat, want je kan hem moeilijk beginnen te duwen. In de valleien kunnen we wel vollenbak rijden om hem te helpen en toch wat tijd goed te maken.”