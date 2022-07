Drie keer Tomorrowland voor Anouk Matton: “Zeg nooit nooit, maar een tweede kindje past nu nog niet in onze puzzel”

Leopoldsburg/Antwerpen

In de agenda van Anouk Matton (29) deze maand: Tomorrowland, Tomorrowland en nog een derde keer Tomorrowland. De mainstage in Boom is intussen vertrouwd terrein voor de dj uit Leopoldsburg, maar dat wil niet zeggen dat ze geen stress heeft. De ideale manier om te kalmeren? Een knuffelsessie met zoontje London (1). “Hij laat mij beseffen wat er echt toe doet in het leven.”