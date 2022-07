Na moord op Marly door ex: hoe vaak komt zoiets voor? En wat moet je doen als je zelf gestalkt wordt?

De moord op de Marly Schapendonk in Kinrooi is al het zevende geval van femicide (dodelijk geweld op vrouwen, door partner of ex-partner), dit jaar in ons land. Ondanks alle campagnes tegen partnergeweld, blijven de cijfers over stalking, fysieke en mentale terreur door ex-partners zeer hoog. Hoe komt dat en wat kan je als slachtoffer of getuige doen? “Tegenwoordig kan je eenvoudig camera’s en trackers aanschaffen, en veel stalkers doen dat.”