Pukkelpop trekt Hasselt in met muziek en basketballers

Twijfelachtig of deze heren het zullen halen op Pukkelpop. — © DBA

Hasselt

Net als in 2019 - het laatste jaar met een ‘normale’ Pukkelpop’ - trekt het festival anno 2022 de binnenstad van Hasselt in met een nieuwe editie van PKP DWNTWN. Nu al wat eerder dan hetfestival zelf: op 6 augustus zullen bands spelen op Hasseltse daken aan het Groenplein, Quartier Bleu en het dakterras van Très Belge. Na die gratis rooftopconcerten zijn er afterparty's met dj’s in Café Café en De Serre. Op 1 augustus wordt de line-up bekendgemaakt.

Op 7 augustus moet u aan het Capucienenplein zijn voor een street style event, met 3x3 basketwedstrijden, een skatejam en street artists. De winnaars van de basketwedstrijd en de skatejam krijgen de kans om hun talent tijdens Pukkelpop aan het grote publiek te vertonen. Limburger Lindert Steegen zal voor PKP DWNTWN van vier zeecontainers graffitikunst maken die op het festival te zien zullen zijn. cru