Pete Davidson heeft wéér een nieuwe tattoo en die is een eerbetoon aan Kim Kardashian

Sinds Kim Kardashian en Kanye West vorig jaar een punt zetten achter hun relatie, is er al heel wat inkt gevloeid over haar liefdesleven. Eind 2021 bleek dat de realityster aan het daten was met Pete Davidson, nadat de twee een kus uitwisselden op de set van Saturday Night Live. En het lijkt erop dat Davidson dat intieme moment nooit meer wil vergeten.

Wie de komiek en acteur een beetje kent, weet dat Davidson zijn lijf graag gebruikt als canvas. Hoeveel tattoos hij intussen heeft kunnen we je niet precies zeggen, maar: het zijn er veel. Deze week werd duidelijk dat Davidson nog een nieuwe krabbel heeft laten zetten en wel eentje ter ere van Kim Kardashian.

Het was Kim K. zelf die de tattoo, al dan niet opzettelijk, onthulde in een Instagram-post van het koppel. Aandachtige fans spotten meteen het ‘Jasmine & Aladdin’-opschrift op Davidsons nek.

De tattoo, die leest ‘Jasmine & Aladdin’ met daartussen een infinityteken, verwijst naar een sketch van Davidson en Kardashian in oktober vorig jaar. Daarin kusten de twee elkaar voor het eerst en later bleek dit het begin van hun relatie te zijn. “Toen we tijdens die scène kusten, was er echt een connectie tussen ons. Ik dacht: Shit, misschien moet ik eens iets anders proberen!”, aldus Kim in een aflevering van The Kardashians.

Ze vroeg de producer om zijn nummer, naar eigen zeggen eerder voor een onenightstand dan om een relatie te beginnen, en de rest is geschiedenis. Een tattoo met een emotionele lading dus, zoveel is duidelijk.