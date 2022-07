16 overtredingen vastgesteld op 27 gecontroleerde aanhangwagens in Tongeren

De controles gebeurden dinsdag op Overhaam, de Hoeise Kassei en de Maastrichtersteenweg. Andere overtredingen die werden vastgesteld: niet werkende verlichting (2), verlopen keuring (1), niet het juiste rijbewijs om te rijden met een grote aanhangwagen (1), het niet vastmaken van de lading op de aanhangwagen (1) en het ontbreken van een noodkoppeling (2).

Keuring

Verder werden 7 voertuigen uit het verkeer gehaald waarvan de keuring verlopen was. Een van de bestuurder probeerde weg te komen. Na een korte achtervolging werd hij staande gehouden. De keuring van het voertuig en het rijbewijs van de bestuurder bleken verlopen te zijn. De auto is in beslag genomen tot de bestuurder een geldig rijbewijs kan voorleggen. Ook een niet verzekerd voertuig werd getakeld. Net als een quad die ingeschreven stond als landbouwvoertuig. De vierwieler reed veel sneller dan de 45 km/uur en er ontbrak een oranje knipperlicht en een sticker van 45 km/uur.

Opnieuw werden 9 bestuurders betrapt die niet handenvrij hun gsm gebruikten tijdens het rijden. Drie chauffeurs kregen een boete omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Andere overtredingen waren: een kind vervoeren zonder aangepast kinderzitje, niet dragen van beschermende kleding op een motorfiets (2), foutparkeren (18) en misbruiken van een nummerplaat die is gewist (3).

Een bestuurder met een voorlopig rijbewijs bleek onder invloed van drugs te zijn. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.