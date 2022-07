LIVE. Kan iemand Pogacar bedreigen in eerste grote Alpenrit?

Vandaag staat de eerste grote Alpenrit van deze 109de Tour de France op het programma. Het peloton trekt heel hoog op een zeer steile col als de Granon. Het wordt warm en het gaat ver boven de 2000 meter. Is dit de dag waarop Jonas Vingegaard heeft gewacht om zijn soortelijk gewicht ten opzichte van Tadej Pogacar precies af te wegen? Krijgen we een verrassende wending in deze Tour of blijft alles zoals het was? Volg het hier live op de voet!