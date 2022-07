Jonas, Sven en Yves leggen triatlon af in Spanje

In het Baskenland van Spanje vindt elk jaar begin juli een triatlon plaats, een uitdaging die Jonas, Sven en Yves graag aangingen. Na een jaar alleen maar werken, trainen, eten, slapen en hun vriendin 'verwaarlozen', waren ze er klaar voor. Zondagmorgen begonnen Jonas, Sven en Yves aan hun Ironman in het Spaanse Vitoria-Gasteiz. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen. Als je even nadenkt, is dat zwemmen van Lille naar Neerpelt, daarna naar Brugge fietsen en dan nog eens naar Hasselt lopen in één wedstrijd en in tropische temperaturen van boven de 30 graden. Maar de mannen hebben het gehaald, allen in een toptijd. Yves deed het in 9 uur en 52 minuten, Jonas in 10 uur en 2 minuten en Sven had 10 uur en 25 minuten nodig. Daarmee waren ze alle drie bij de beste 200 atleten op een totaal van 1.400 deelnemers. Het pintje achteraf was dan ook meer dan verdiend.