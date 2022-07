Neos Genk met 50 leden naar André Rieu

“De busreis richting Maastricht verliep vlot”, vertellen de Neos-leden. “In Maastricht begaven we ons op een kleine wandelafstand naar het terras en was er een etentje gereserveerd. Een aperitief om in de stemming te geraken en het lekkere eten zorgde al voor de juiste sfeer. We zaten heel goed om de maestro met zijn gezelschap te zien paraderen voordat ze richting podium stapten. We hadden er allemaal erg naar uitgekeken en genoten nu van ieder moment.”

“De muzikale avond ging crescendo naargelang de avond vorderde”, klinkt het. “Helemaal impressionant was het 150-koppige mannenkoor dat ons kippenvelmomenten bezorgde. Hoe verder op de avond, hoe uitgelatener het publiek werd en er een danspasje aan te pas kwam. De superlatieven volgden elkaar op, wat zich ook vertaalde in het aanhoudende applaus. We waren het er allemaal over eens: dit is iets wat je eens moet meegemaakt hebben.”